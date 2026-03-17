BLAST Rivals Fort Worth: De 8 deltakende lagene er bekreftet

Turneringen begynner i slutten av april og vil tilby 1 million dollar i premiepenger.

Våren er ofte en av de travleste tidene i den konkurransedyktige Counter-Strike 2 -kalenderen, ettersom mange av de største begivenhetene skjer på nesten ukentlig basis. I slutten av april kan vi derfor se frem til BLAST Rivals Fort Worth, et stort arrangement der 1 million dollar står på spill, og der bare åtte lag (mange av de høyest rangerte rundt om i verden) vil være til stede.

Turneringsformatet begynner med en gruppespillfase der de åtte lagene deles inn i to grupper. Herfra vil to lag bli eliminert for godt, og de resterende seks vil bli seedet i et sluttspill. Vi kjenner ennå ikke gruppeoppsettet, men med turneringsstart 29. april kjenner vi de bekreftede deltakerlagene.

Her er lagene som skal vises på BLAST Rivals Fort Worth :


  • Team Vitality

  • Furia

  • Natus Vincere

  • Astralis

  • G2 Esports

  • FaZe Clan

  • GamerLegion

  • FUT Esports

Med disse lagene på rad og rekke, hvem tror du kommer til å gå hele veien?

