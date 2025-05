BLAST Rivals sesong 1 2026 er på vei til Nord-Amerika

HQ

Nå som BLAST Rivals Spring 2025 -arrangementet er avsluttet, har turneringsarrangøren allerede begynt å se på fremtiden og hvordan 2026-sesongen vil forme seg. For dette formål har BLAST nå avslørt litt informasjon om den første BLAST Rivals -turneringen neste år, og bemerker at arrangementet vil være på vei til Nord-Amerika om våren.

Vi blir fortalt i et kort innlegg på sosiale medier at handlingen vil skje mellom 27. april og 3. mai, og at det vil skje et sted i Nord-Amerika. Den nøyaktige plasseringen ble ikke spesifisert, men vi blir bedt om å forvente ytterligere informasjon om dette arrangementet "snart".