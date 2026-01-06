BLAST Rivals sesong 2 drar til Hong Kong i 2026

HQ

Turneringsarrangør BLAST har avslørt datoene og vertslandet og stedet for den kommende andre sesongen av BLAST Rivals i 2026. Turneringen er planlagt for de siste delene av året, mellom 13. og 15. november, og vil være på vei til Asia for intens action basert i Hong Kong.

Spesielt kan vi forvente at turneringen vil bli avholdt på AsiaWorld-Expo i Hong Kong, hvor mange av de beste Counter-Strike 2 -lagene fra hele verden vil være til stede og konkurrere om en beundringsverdig pengepremie.

Vi har ennå ingen informasjon om format eller deltakende lag, da alt dette vil bli delt etter hvert som arrangementet nærmer seg. Fokuset for øyeblikket er i stedet på BLAST Bounty Malta, som vil skje mellom 13. og 25. januar, med de tre siste dagene som et personlig LAN-arrangement med et live publikum.