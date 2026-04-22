BLAST Rivals Spring 2026: Alle lagene, gruppene og viktige datoer

Om en ukes tid vil konkurrerende Counter-Strike 2 ta seg opp igjen ved å se en håndfull av de beste lagene fra hele verden reise til Fort Worth i Texas for å konkurrere i BLAST Rivals Spring 2026-arrangementet. Turneringen begynner 29. april og løper til 3. mai, hvor $ 350,000 XNUMX vil være på linjen. Når dette er sagt, har vi samlet all relevant informasjon om arrangementet nedenfor, slik at du vet hva du kan forvente.

For det første er åtte lag invitert til turneringen, som hver har blitt seedet inn i en av to firelagsgrupper. I disse gruppene vil hvert lag spille mot hverandre én gang til en gruppevinner er kåret, en taper er kåret, og de to lagene i midten også er igjen. Gruppespillet pågår mellom 29. og 30. april, og du kan se lagene og gruppene nedenfor.

Gruppe A:



Team Vitality



Astralis



G2 Esports



FUT Esports



Gruppe B:



Furia



Natus Vincere



FaZe Clan



GamerLegion



Etter dette, mellom 1. og 3. mai, vil sluttspillet skje og se de resterende seks lagene kjempe mot det i en enkelt eliminasjonsbrakett. Kvartfinalene vil se andre- og tredjeplasslagene fra de forskjellige gruppene møte hverandre, med hver gruppevinner som tjener en bye i første runde og venter i semifinalen. Kvartfinalene spilles 1. mai, semifinalene 2. mai og den store finalen 3. mai.

Når alt dette er sagt, hvem anser du som favoritt til å vinne BLAST Rivals Spring 2026? Eller rettere sagt, er det noen som er i stand til å stoppe Team Vitality ...?