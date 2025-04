BLAST samarbeider med Nova Wallet for de neste fem Premier-arrangementene

HQ

Turneringsarrangøren BLAST har kunngjort en ny partneravtale med den mobile lommebokplattformen Nova Wallet. Avtalen spenner over de neste fem BLAST Premier -arrangementene for Counter-Strike 2, inkludert Rivals Season 1 som starter i dag og den forestående Austin Major også, som vil skje i juni.

De tre andre arrangementene vil omfatte Bounty Season 2, Open Season 2 og Rivals Season 2, noe som betyr at partnerskapet vil strekke seg over mesteparten av resten av kalenderåret.

I en kommentar til samarbeidet med Nova Wallet uttalte BLASTs sjef for sponsorsalg, Freddie Beale, følgende "BLAST har en enorm kalender for Counter-Strike-arrangementer i 2025, og vi er glade for å ønske Nova Wallet velkommen ombord for resten av konkurransesesongen. Nova Wallets skreddersydde minispill vil gjøre det mulig for fans å samhandle med arrangementene våre på en innovativ ny måte, enten de er inne i arenabollen eller ser på hjemme, og vi gleder oss til å dele flere detaljer etter hvert. Med arrangementer på tre forskjellige kontinenter gleder vi oss til å vise frem Nova Wallet over hele verden, blant annet på den prestisjetunge Austin Major i juni."

Dette partnerskapet vil også omfatte kringkastingsintegrasjon og et minispill som fans som er til stede på hvert arrangement og hjemme kan delta i.