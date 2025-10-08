BLAST signerer Slam IV-partnerskap med EVA Air

HQ

Neste uke, fra og med 14. oktober, vil mange av de beste Dota 2 lagene og spillerne fra hele verden strømme til Singapore for å konkurrere i BLAST Slam IV -arrangementet. Turneringen vil pågå i rundt tre uker, frem til 9. november, hvor lagene kjemper om en del av en premiepott på 1 million dollar. For dette formål, med turneringen som nærmer seg stadig nærmere, avslører BLAST nå en ny partnerskapsavtale.

For dette arrangementet har BLAST signert en avtale med EVA Air for å se flyselskapet bli turneringens offisielle flyselskapspartner. Men dette vil ikke være alt avtalen fører til, ettersom vi kan forvente fanaktiviteter på Singapore Indoor Stadium som en del av EVA Airs dedikerte stand under finalene for turneringen mellom 7. og 9. november. Det vil også være EVA Air -merkevarebygging på tvers av kringkastingsdekningen for turneringen.

Hvem tror du vinner BLAST Slam IV?