BLAST Slam IV er på vei til Singapore i november

Turneringsarrangør BLAST har avslørt planene for BLAST Slam IV Dota 2 -arrangementet. Satt til å skje mellom 7. og 9. november, vil den enorme turneringen dra til Singapore for et massivt sammenstøt der de beste lagene vil kjempe om en del av en premiepott på 1 million dollar på Singapore Indoor Stadium.

Vi får vite at arrangementet også vil være det første noensinne BLAST Slam Arena Show og at vi kan forvente "high-stakes action direkte til fansen i en spektakulær setting, med en enestående seeropplevelse og en produksjonskvalitet som du kjenner fra tidligere SLAM-arrangementer."

Ettersom turneringen bare varer i tre dager, kan vi forvente at både fredag, lørdag og søndag vil ha et live-publikum, og billetter til arrangementet vil snart bli lagt ut. Priser og nøyaktig dato for dette er ennå ikke bekreftet.

De deltakende lagene for arrangementet er heller ikke nevnt ennå, men vi kan forvente at dette vil endre seg etter hvert som vi kommer stadig nærmere handlingen som utspiller seg.