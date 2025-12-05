BLAST Slam V: OG Esports slått ut når Team Yandex går videre til semifinalen

HQ

Kvartfinalen for BLAST Slam V Dota 2 -turneringen er i gang fra og med i dag, og etter en intens åpningskamp som gikk avstanden, vet vi nå om ett lag som er eliminert fra arrangementet og ett som går videre til semifinalen.

Etter en utmattende kamp ble OG Esports slått ut av Slam V -arrangementet, etter å ha falt til Team Yandex i kvartfinalen på en 2-1 måte. Dette betyr at Team Yandex går videre og har nå sikret seg en billett til semifinalen, der de i morgen skal møte Team Falcons i et forsøk på å sikre seg en plass i den store finalen som er planlagt 7. desember.

På den andre siden av braketten skal Natus Vincere og Mouz møtes i den andre kvartfinalen, der taperen blir sendt hjem og vinneren går videre til å møte Tundra Esports i den andre semifinalen.

Hvem anser du som den mest sannsynlige vinneren i BLAST Slam V?