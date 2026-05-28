BLAST Slam VII: Team Falcons og Team Yandex alt annet enn bekreftet for sluttspill

Det er bare to dager igjen i gruppespillet i BLAST Slam VII Dota 2 -arrangementet. Riktignok betyr dette rundt 30 kamper igjen å spille, men ettersom vi har nådd halvveis i denne handlingsfasen, har vi en ganske klar visjon om hvilke lag som sannsynligvis vil bli eliminert og hvilke som vil gå videre til sluttspillet.

Igjen, alt kan skje i løpet av de neste to dagene, men så langt er det to lag som ser ut til å være veldig sannsynlig å bli slått ut først, ettersom OG for øyeblikket er 1-4 og Xtreme Gaming er 1-5. Det skal sies at i denne fasen av turneringen vil bare to lag bli slått helt ut, da de andre 10 vil gå videre til enten sluttspillet eller siste sjanse-kvalifiseringen.

Selv om mye kan endre seg med hensyn til hvem som går videre hvor, virker det sannsynlig at de neste fasene vil inneholde Team Falcons (5-1), Team Yandex (5-1), Parivision (4-1), Team Liquid (4-2) og LGD Gaming (4-2), ettersom alle lagene under disse fem har høyst to seire på kontoen.

Hva forventer du av BLAST Slam VII i dagene fremover?