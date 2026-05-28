BLAST Slam VII: Team Falcons og Team Yandex alt annet enn bekreftet for sluttspill
Mens det ser ut til at Xtreme Gaming og OGs løp allerede er kjørt.
Det er bare to dager igjen i gruppespillet i BLAST Slam VII Dota 2 -arrangementet. Riktignok betyr dette rundt 30 kamper igjen å spille, men ettersom vi har nådd halvveis i denne handlingsfasen, har vi en ganske klar visjon om hvilke lag som sannsynligvis vil bli eliminert og hvilke som vil gå videre til sluttspillet.
Igjen, alt kan skje i løpet av de neste to dagene, men så langt er det to lag som ser ut til å være veldig sannsynlig å bli slått ut først, ettersom OG for øyeblikket er 1-4 og Xtreme Gaming er 1-5. Det skal sies at i denne fasen av turneringen vil bare to lag bli slått helt ut, da de andre 10 vil gå videre til enten sluttspillet eller siste sjanse-kvalifiseringen.
Selv om mye kan endre seg med hensyn til hvem som går videre hvor, virker det sannsynlig at de neste fasene vil inneholde Team Falcons (5-1), Team Yandex (5-1), Parivision (4-1), Team Liquid (4-2) og LGD Gaming (4-2), ettersom alle lagene under disse fem har høyst to seire på kontoen.
Hva forventer du av BLAST Slam VII i dagene fremover?