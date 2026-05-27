BLAST Slam VII: Team Yandex begynner kampanjen med tre seire

Den neste store konkurransedyktige Dota 2 -turneringen er i gang da BLAST Slam VII-arrangementet offisielt har startet, og de forskjellige lagene konkurrerer nå i et forsøk på å avansere forbi gruppespillet og inn i sluttspillbraketten.

Selv om bare den første dagen er avsluttet, har vi allerede en ide om hvordan de forskjellige lagene presterer, ettersom så langt har alle lagene unntatt ett fått minst en enkelt seier, og bare ett lag er fortsatt ubeseiret.

Av de 12 lagene som er med i gruppespillet, er Team Yandex det laget som har størst sannsynlighet for å gå videre fra gruppespillet, ettersom det for øyeblikket står 3-0. På samme måte vil OG sannsynligvis være en tidlig eliminering, ettersom laget har snublet på hvert trinn og for øyeblikket er 0-3.

De øvrige 10 lagene ligger jevnt og har enten 2-1 eller 1-2, noe som vil endre seg betraktelig ettersom det skal spilles 32 kamper i dag (27. mai), og hvert lag skal spille minst to kamper.

Hva er dine tidlige forventninger til BLAST Slam VII?