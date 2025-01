BLAST tar kampen mot PGL med konkurrerende arrangement i januar 2027

HQ

Ting blir brennende i verden av konkurrerende Counter-Strike 2, som etter den nylige avsløringen om at PGL vil være vertskap for et arrangement i januar 2027, har nå konkurrerende arrangør BLAST bestemt seg for å være vertskap for et arrangement i samme tidsperiode.

På BLAST Bounty 2027 vil de beste lagene fra hele verden konkurrere i et arrangement som går mellom 13. og 24. januar, og når det gjelder resten av informasjonen, for eksempel plassering, premiepott, format og så videre, er ikke noe av dette avslørt ennå. Alt som BLAST har sagt er at "flere detaljer følger snart".

Hvilken turnering tror du de største lagene vil ønske å delta i, BLAST eller PGL?