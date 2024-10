BLAST velger DLSM som partner for verdensfinalen i 2024

HQ

Turneringsarrangøren BLAST har avslørt at de har gått sammen med handelsplattformen DLSM og signert tjenesten som partner for den kommende BLAST Premier: World Final 2024, som vil bli avholdt i Singapore senere i oktober.

I henhold til et blogginnlegg blir vi fortalt at partnerskapet vil se DLSMs merkevarebygging integrert i de elektroniske kringkastingselementene for arrangementet, så vel som i form av fysisk merkevarebygging på Resorts World Convention Centre også, med ytterligere planer om å være vert for et dedikert kringkastingssegment sponset av DLSM også.

Alexander Lewin, BLASTs SVP for kommersielle inntekter, uttalte følgende om partnerskapet "Dette partnerskapet gjenspeiler vår felles forpliktelse til innovasjon, og sammen tar vi sikte på å heve fanopplevelsen ved å integrere DLSMs banebrytende handelsplattform i turneringens spenning. Verdensfinalen i Singapore ser ut til å bli en av de største e-sportsbegivenhetene som noensinne har funnet sted i Singapore, og vi er glade for å se DLSM være en del av dette landemerket."

World Final starter 30. oktober og varer til 3. november, og åtte lag vil konkurrere om en del av en premiepott på 1 million dollar.