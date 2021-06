Blaster Master Zero og Blaster Master Zero 2 kommer til Xbox

Blaster Master Zero 3 ble annonsert i mars og det blir det første spillet i serien som ble annonsert til Xbox-konsollene. Men ettersom mange Xbox-fans gjerne vil spille de tidligere delene først, har Inti Creates nå annonsert at de skal gjøre det mulig.

Blaster Master Zero slippes nemlig på Xbox (Både One og Series) den 1. juli og Blaster Master Zero 2 kommer til Xbox den 15. juli. Ettersom begge er cirka 8-10 timer lange bør du ha god nok tid til å nyte begge to innen treeren lanseres den 29. juli.

For å gjøre alt bedre skriver Inti Creates: "Pre-orders open up 2 weeks before release w/ a 20% discount!"