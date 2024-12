Bleed Esports har fått sin PUBG Global Championship-spilleautomat tilbakekalt

HQ

Neste uke starter en av de siste store esports-turneringene for året, da PUBG Global Championship 2024 vil starte sin handling, som holdes personlig i Kuala Lumpur, Malaysia. Med det arrangementet som kommer veldig snart, har Krafton nå kunngjort at listen over deltakende lag endrer seg litt, ettersom en organisasjon ikke har oppfylt lagets kvalifiseringskrav.

Det vil være Bleed Esports som ikke vil være til stede på det store arrangementet, ettersom deres spilleautomat er tilbakekalt for turneringen. Krafton uttaler :

"På grunn av at BLEED Esports, Asia Pacific seed-laget for PUBG Global Championship 2024, ikke oppfyller kravene for å delta PGC 2024 som et kvalifisert lag, har vi bestemt oss for å tilbakekalle deres turneringsfrø."

I henhold til hvilket lag som tar sporet som erstatning, kommer dette til From the Future, et lag som arver sporet og arver den samme vaktlisten som tidligere var kjent under Bleed Esports -banneret.

Global Championship starter 9. desember og varer til 22. desember, og de 24 deltakende lagene kjemper om en del av en premiepott på 1,5 millioner dollar.