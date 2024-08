Bleed Esports planlegger å revidere sin Valorant vaktliste for sesongen 2025

HQ

Bleed Esports har hatt et utfordrende løp i Valorant Champions Tour Pacific -regionen helt siden de ble forfremmet til divisjonen etter en dominerende 2023-sesong i Challengers scene. I et forsøk på å redde sin plass i den fremste divisjonen på Valorant esports, har organisasjonen bestemt seg for å gjøre en massiv endring i vaktlisten, med planer om en fullstendig overhaling for 2025-sesongen.

Bleed bemerker at fire av spillerne allerede har blitt gjort til gratisagenter, med Derrick "Deryeon" Yee, Jorell "Retla" Teo, Kim "Zest" Gi-seok og Jaccob "yay" Whiteaker som alle er klar til å forlate laget. Når det gjelder de gjenværende medlemmene og staben, er det uklart hva fremtiden vil holde for disse folkene når Bleed fortsetter gjenoppbyggingen.

Uansett har Bleed god tid til å ta en avgjørelse, ettersom 2024-sesongen i praksis er over, og 2025-sesongen sannsynligvis ikke vil begynne før tidligst i januar 2025.