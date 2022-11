Bli med oss for en utvidet World of Warcraft: Dragonflight-lanseringsstream

HQ

World of Warcrafts nyeste utvidelse har kommet, Dragonflight er endelig her, noe som betyr at spillere nå kan utforske en helt ny del av Azeroth, temme og ri på drager, og fullføre en helt ny historie for å levle opp og samle spennende nytt loot.

For å feire lanseringen kjører vi en utvidet lanseringsstream i ettermiddag for å sjekke ut hva Dragonflight bringer til bordet. Vi begynner kl 16 som vanlig, og skal utforske Dragon Isles i hele fire timer.

Sørg for å komme innom vår GR Live-side for å få det med deg hvis du er interessert. I mellomtiden kan du sjekke ut lanseringstraileren for Dragonflight nedenfor.