Bli med oss når vi starter en massiv Mists of Pandaria Classic-livestream i godt selskap

HQ

Som du kanskje har sett, har vi nylig samarbeidet med Blizzard om to store videoproduksjoner med fokus på den kommende lanseringen av World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic.

De fungerer som en utmerket forsmak på hva som kommer til å skje, ettersom det hele kulminerer i en stor livestream 22. juli kl. 15:00 BST / 16:00 CEST, der vi nok en gang vil vise frem Mists of Pandaria Classic, og i godt selskap, også.

Vi får selskap av streamerne AnnieFuschia, Guzu og Johnni Gade, og sammen reiser vi til Pandaria for å utforske Dungeons, sjekke ut den nye karakterklassen Monk, prøve ut den nye Pet Battles, og mye, mye mer.

Det er all grunn til å følge med, ikke bare for nostalgiens skyld, men også fordi vi gir bort spesialtilpassede premier gjennom et samarbeid med MSI.

Du kan se sendingen på livesiden vår, eller alternativt på Twitch.