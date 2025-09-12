Bli med oss på en fullspekket Borderlands 4 GR Live i ettermiddag

HQ

Det er den store dagen for Borderlands fans, da den fjerde nummererte delen i serien lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Tilgjengelig fra øyeblikket, fans kan strømme til butikker og digitale plattformer for å få tak i en kopi av Borderlands 4, og for å markere dette øyeblikket, kommer vi også til å hoppe inn i spillet på dagens GR Live -strøm.

Fra og med det litt tidligere tidspunktet 15:00 BST/16:00 CEST, vil Alex og meg selv kombinere og dra til Kairos for å skape kaos i det siste kapittelet i looter-shooter. Vi skal spille gjennom de første par timene av spillet, alt som to av de nye Vault Hunters som er tilgjengelige i dette spillet.

Sørg for å bli med oss på GR Live-hjemmesiden for å fange handlingen når den utspiller seg, og ikke glem å lese vår anmeldelse av Borderlands 4 akkurat her.