Bli med oss på en stor World of Warcraft: The War Within GR Live-stream i dag

Senere i dag vender vi tilbake til fantasiverdenen Azeroth for en stor GR Live -stream. Det stemmer, jeg skal være vert for ettermiddagens GR Live -strøm, der jeg skal sjekke ut de to første timene av World of Warcraft: The War Within, og se hva den nye underjordiske beliggenheten og de forskjellige nye truslene bringer til bordet for å kickstarte den spennende Worldsoul Saga.

Fra og med klokken 15:00 BST / 16:00 CEST kan du bli med meg på GR Live-hjemmesiden for den to timer lange strømmen fylt til randen med World of Warcraft action.

Inntil det skjer, må du også sjekke ut vårt nylige intervju med The War Within's spilldirektør Ion Hazzikostas nedenfor, da jeg brukte en del tid på å snakke med Blizzard -utvikleren under vår tid på Gamescom i forrige uke.