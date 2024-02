Bli oppdatert med Final Fantasy XIV

HQ

Som du sikkert vet, starter den åpne Xbox-betaen for Final Fantasy XIV i dag, noe som gjør det mulig for et nytt publikum å utforske et av de mest populære online-rollespillene i dag.

Final Fantasy XIV kan best beskrives som et klassisk Final Fantasy, med fantasy og tradisjonelle yrker, samt andre ting som alltid har vært en del av serien, som krystaller, luftskip, Chocobos og selvfølgelig Mogs. Men siden den opprinnelige premieren i 2013 har det skjedd mange endringer og tilføyelser opp gjennom årene, ikke minst utvidelsene Heavensward, Stormblood, Shadowbringers og Endwalker - og i sommer er det tid for Dawntrail.

Heldigvis er Final Fantasy XIV ganske nybegynnervennlig og egner seg godt til å spille på egen hånd, mens du utforsker verden og vokser i de mange ulike klassene og yrkene. Men for å hjelpe deg med å komme i gang har Square Enix nå gitt ut syv startguider i ulike kategorier, samt en rask introduksjon på et minutt. Sjekk ut sistnevnte nedenfor:

De nevnte syv startguidene er vanligvis to til fire minutter lange og er en god hjelp til å komme i gang med eventyret. Du finner lenker til dem alle nedenfor: