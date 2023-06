Blir Nicolas Cage med i Death Stranding 2?

HQ

Norman Reedus, Guillermo del Toro, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen, Lindsay Wagner, Jordan Vogt-Roberts, Conan O'Brien og mange flere. Det er ikke akkurat mangel på kjente personer i Death Stranding. En av grunnene til dette, i tillegg til at Hideo Kojima blir venn med så mange i spill- og filmbransjen, er at Kojima Productions har tilgang til fantastisk opptaksteknologi som gjør det mulig for dem å lage utrolige digitale kopier av hva som helst ganske raskt. Derfor kan det være verdt å huske hva som skjedde i dag.

Kojima-san bestemte seg nemlig for å dra full nytte av at Nicolas Cage kom til Geoff Keighleys Summer Game Fest-åpning for å snakke om Dead by Daylight ved å invitere ham til Kojima Productions. Kanskje var det bare for å vise ham at spill kan se langt mer realistiske ut enn Dead by Daylight, eller for å stryke enda en berømt skuespiller fra listen over "kjendiser i studioet", men det er verdt å huske at noen av de overnevnte kjendisene også bare trengte å være der en kort stund for å få seg foreviget i Death Stranding. Kan dette bety at vi får se Nicolas Cage i Death Stranding 2, studioets Xbox-prosjekt eller noe annet? Det vil tiden vise.