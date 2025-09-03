Blitzcrank er den siste mesteren som ble avslørt for 2XKO

HQ

Å høre "søppel oppdaget" rett før en robot smeller hodet mitt i bakken, er helt sikkert en måte å få meg til å rasende avslutte et kampspill, og det ser ut til å være Blitzcranks brød og smør. Roboten ser ut til å være en ultimate BM-maskin i League of Legends-kampspillet 2XKO, da han er den siste mesteren som ble avslørt for spillet.

Blitzcranks modell er helt enorm, og han ser litt treg ut når det gjelder bevegelse sammenlignet med noen av de andre Champions, men når han først fanger en motstander i et grep, ser det ut til å innvarsle ødeleggelse for dem. Blitzcrank kan dra motstanderen inn i grepet sitt fra både kort og lang avstand, før han smeller til eller skyter dem opp i luften for flere kombinasjoner. Han ser litt ut som Robot fra Your Only Move is Hustle (hvis du vet det, så vet du det).

Blitzcrank lenker veldig godt med grepene sine, noe som gjør ham litt sammenlignbar med King fra Tekken, men med flere langdistansealternativer takket være hans utvidede grep. Han vil være tilgjengelig for å spille i den lukkede betaen som finner sted 9. september, og hvis du vil se gameplayet hans selv, kan du sjekke ut traileren nedenfor :