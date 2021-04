Du ser på Annonser

Ett av de største klagepunktene til Tommy i hans anmeldelse av Blizzard Arcade Collection er at den manglet spill som for eksempel Lost Vikings 2. Men nå får han akkurat som han vil, for på Twitter annonserer Blizzard at både Lost Vikings 2 og RPM Racing har blitt lagt til i samlingen, helt uten ekstra kostnad. Takk, Blizzard!

I samme patch får vi også flere "quality-of-life"-oppdateringer for å gjøre samlingen enda bedre, som du kan lese alt om her.