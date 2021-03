Du ser på Annonser

Spillselskapet Blizzard fyller 30 år og har gjort stor suksess med sine mange flaggskip. Serier som Warcraft, Diablo og StarCraft er ikoniske monumenter i historien. De kanskje ikke alle vet, er at Blizzard også ga ut en rekke solide spill på Super Nintendo og Sega Mega Drive under navnet Silicon & Synapse. Med Blizzard Arcade Collection har disse nå blitt samlet sammen for å vise fram "livet før Diablo".

La meg aller først peke på mammuten i rommet. Hvorfor i alle dager de kaller samlingen arkade er et ekte mysterium, all den tid ingen av disse tre spillene noen sinne ble utgitt på annet enn hjemmekonsoll. Ikke er spillene videre "arkadete" heller, så for meg blir dette både misvisende og en smule forvirrende.

The Lost Vikings: Nå også i wide screen!

Samlingen innebefatter tre spill fra Super Nintendo-tiden. Alle disse spillene ble på den tiden portet til Sega Mega Drive og det er hyggelig at Sega-portene også er å finne på kolleksjonen. Som et siste alternativ har Blizzard også satt sammen en såkalt Definitive Edition av hvert spill som tar det beste fra begge verdener samt én og annen moderne modifikasjon. Det eneste brennende spørsmålet jeg sitter igjen med er hvorfor i alle dager Blizzard ikke klarte å inkludere The Lost Vikings 2 da de først var i gang. RPM Racing mangler riktignok også, men det har aldret så dårlig at jeg nekter å tro at noen kan savne det.

Nå har det nærmest blitt etikette å inkludere tilbakespolingsfunksjoner, hurtiglagring og bedre oppløsning på disse retrosamlingene, og Blizzard Arcade Collection er ikke noe dårligere. De har snarere tatt det et skritt lenger og inkludert videoer av gjennomspillinger så du slipper å sette deg fast.

Blackthorne i sin sedvanlige dystre og mørke drakt.

La oss prate litt om spillene. Blackthorne befinner seg i samme grafiske nabolag som Prince of Persia, Another World og Flashback med sin bruk av semirealistisk rotoskop-grafikk. Her synes jeg at det er gledelig at Blizzard har tatt med Mega Drive 32X-versjonen som utvilsomt ser mye bedre ut enn originalen. Jeg vil påstå at Blackthorne fremdeles er spillbart til tross for seige kontrollere og treige bevegelser, men for meg er det nok det svakeste av disse tre. Spillet er i utgangspunktet ikke noe mesterverk, men det er artig å vandre rundt med hagle og skyte Warcraft-grønninger en liten stund i hvert fall.

Rock N' Roll Racing er overraskende morsomt enda. Denne gangen støtter det opp til fire spillere, men dessverre kun lokalt. Verdt å merke seg er at Definitive-varianten av spillet har ekte CD-lyd. Det vil si at de gamle midi-coverne til legendariske Tim og Geoff Follin er erstattet med ordentlige studioversjoner. I hvor mange spill kan man cruise rundt på en bane og sprenge motstandere mens man hører på Deep Purple, Rush og Judas Priest? Sannsynligvis ingen. Samtidig er stemmeskuespiller Larry Huffman også tilbake med nye sitater og regler, men disse blir fort gamle og relativt slitsomme i lengden.

III'm aaaaaa hiiiighwaaaaaay staaaaaaaaaaar!

Samlingens høydepunkt for meg er The Lost Vikings. Denne klassikeren har jeg lenge ønsket meg til SNES Online-appen på Nintendo Switch, men det spørs om ikke det spøker litt for den drømmen nå. Det er fremdeles like moro å hjelpe vikingene Erik, Baleog og Olaf hjem etter å ha blitt kidnappet av et romskip, og jeg må si at dette er en slager som holder seg godt. Puzzle-plattforming på sitt beste, og kombinert med tilbakespolingsfunksjonen er dette spillbart for selv de mest utålmodige av oss.

Definitive-utgaven av spillet har heldigvis beholdt musikksporene til bransjelegenden Charles Deenen fra SNES. Disse er tross alt milevis mye bedre enn de tamme greiene til Glenn Stafford som ble brukt på Sega. Verdt å merke seg er at spillet støtter tre spillere, men igjen kun lokalt. Det er virkelig synd at Blizzard ikke la til rette for at disse slagerne kan spilles sammen over internett.

Klassisk eksempel på enkel humor fra alles favorittvikinger.

På mange måter er dette en verdig måte å feire et 30 års-jubileum på. For en konservativ gamling som meg som aldri har rørt Warcraft, Hearthstone og Overwatch, er det koselig å kunne gjenoppleve disse pikselerte klassikerne fra tiden før Blizzard var Blizzard. Det er massevis av ekstramateriale som følger med samlingen i form av gamle reklameplakater, manualer og konsepttegninger. Videoer med intervjuer av menneskene bak spillene er også inkludert, og jeg synes at det føles autentisk og helhjertet.

Menyene er lettfattelige og enkle å navigere. Og så er det staselige mengder med ekstragreier også.

Silicon & Synapse hadde neppe sett for seg at de skulle holde ut i 30 år og lage noen av spillindustriens største og viktigste serier. Da er det litt hyggelig at de også kan vie litt oppmerksomhet til spillene alt begynte med og som de neppe hadde kommet så langt med uten. Gratulerer med dagen!