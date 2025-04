Blizzard art director kjent for World of Warcraft og Overwatch er død

HQ

I løpet av helgen ble det klart at videospillindustrien hadde mistet en legende. Bill Petras, kjent for sin tid i Blizzard over to separate perioder, gikk dessverre bort, noe som ble bekreftet av tidligere Blizzard -ansatt Harley D Huggins på LinkedIn.

Petras var kjent for sin tid hos Blizzard mellom 1997 og 2005, der han var med på å forme visjonen til World of Warcraft som art director. Han forlot deretter selskapet en stund for å utforske andre muligheter, før han kom tilbake i 2010 for å hjelpe til med å overvåke det visuelle i Overwatch som art director, en rolle han hadde frem til 2021, inkludert å gå videre til å ta på seg art director-rollen på Overwatch 2.

Huggins uttalte følgende om Petras "Jeg skriver for å dele noen hjerteskjærende nyheter. Bill Petras, en spillutviklingslegende, har uventet gått bort. Billy var en utrolig begavet kunstner som jobbet hos Blizzard Entertainment i nesten to tiår. Han var utrolig stolt av arbeidet han gjorde der, særlig som Art Director for World of Warcraft og Overwatch.

Billy og jeg begynte i Blizzard samme uke, og vi var nære venner i 28 år. Jeg kommer til å savne våre regelmessige, lange og vidløftige samtaler om livet, spillutvikling, spill, kunst, tegneserier, leker, monsterfilmer og Conan. Han vil bli dypt savnet av meg og alle som kjente ham."

Hvil i fred, Petras, ditt bidrag til videospill vil ikke bli glemt.