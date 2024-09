Blizzard avslører hvor mye de har tjent så langt på mikrotransaksjoner i Diablo IV

HQ

Det har gått litt over et år siden vi fikk sjansen til å reise til Sanctuary for fjerde gang på rad, som nok en gang krevde nye og modige helter til å stå villige opp mot mørkets krefter som nok en gang truet verden.

Selv om det hadde gått et halvt århundre siden hendelsene i Reaper of Souls var Sanctuary ikke akkurat et trygt sted, og det viste seg at helter ikke akkurat var noen mangelvare. Som de fleste av dere allerede vet, har Diablo IV solgt veldig, veldig bra.

Totalt har spillet innbrakt mer enn hundrevis av millioner dollar til Blizzard, og nå har de også avslørt nøyaktig hvor mye av disse pengene som har kommet direkte fra mikrotransaksjoner, og svaret er faktisk overraskende lite.

Av beløpet som er tjent fra Diablo IV, kommer "bare" 150 millioner dollar direkte fra mikrotransaksjoner. Mindre enn mange av oss hadde forventet, sier du.

Hvor mye har du brukt på mikrotransaksjoner i Diablo IV?

Takk, Gamepressure.