Blizzard avslører vertssteder for 2025 Overwatch Champions Series live-arrangementer

Nå som vi er i 2025, har Blizzard delt en haug med informasjon om hva den har planlagt for live-elementet i 2025 Overwatch Champions Series. Denne sesongen vil inneholde action som skjer personlig i Asia, Midt-Østen og Europa, og når det gjelder hva som vil bli holdt og hvor, er informasjonen som følger.

Champions Clash på Stage 1 vil strømme til Hangzhou Esports Center i Kina i april. Den nøyaktige datoen er ennå ikke bekreftet, men vi vet at de åtte beste lagene fra hele verden vil delta, med to lag som kvalifiserer seg per region (EMEA, NA, Asia og Kina).

Midseason Championship for Stage 2 vil dra til Riyadh, Saudi-Arabia, som en del av Esports World Cup i juli. Nøyaktig dato og format for denne turneringen er ennå ikke bekreftet.

Til slutt kommer World Finals tilbake til Stockholm, Sverige, for å bli holdt på Stockholmsmassan en gang i november. Forvent at mer informasjon om dette arrangementet også vil komme etter hvert.

Hvilket arrangement gleder du deg mest til?