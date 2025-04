Blizzard bekrefter lanseringsheltene for Overwatch 2s Stadium-modus

HQ

For et par måneder siden kunngjorde Blizzard sine planer for det neste året av Overwatch 2, en stor utblåsning av nyheter som viste at 2025 kunne være helteskytterens beste til dags dato. Som en del av det ble det bekreftet at Season 16 ville se introduksjonen av en ny modus kjent som Stadium, med dette som en måte for fans å kjempe mot det i en serielignende struktur som spenner over et best-of-seven-format. Med det som snart blir tilgjengelig for fans, har Blizzard nå delt en haug med informasjon om Stadiums ankomst.

Modusen vil tilby 5v5-action og vil kun bruke rollekø-systemer. Tre spillmoduser vil være til stede, inkludert push, kontroll og sammenstøt med disse som spenner over ni kart, og i tillegg til å tilby et nytt tredjepersonsperspektiv å spille fra og rangerte ligaer å erobre, vil modusen også inneholde 17 lanseringshelter.

Når det gjelder hvem disse er, vil det bare være seks skader, seks støtte og fem stridsvogner, og det er :



D.Va



Junker Queen



Orisa



Reinhardt



Zarya



Ashe



Cassidy



Genji



Mei



Reaper



Soldat 76



Ana



Juno



Kiriko



Lucio



Mercy



Moira



Vi forventer å lære mer om Stadium i løpet av resten av denne uken, alt før den kommer i tråd med Season 16 den 22. april.