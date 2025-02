Overwatch 2 får en massiv overhaling: Loot boxes kommer tilbake, Perks kommer, og Stadium rister ting opp

HQ

Blizzard lovet omfattende endringer for Overwatch 2 som en del av Overwatch 2 Spotlight utstillingsvindu, og det er nettopp det vi får. Showcase ertet hva spillet vil tilby fansen sine i minst de neste fire sesongene, som vil strekke seg til høsten 2025, og de to første har i det minste noen virkelig store endringer planlagt.

Season 15Den første sesongen, som blir neste sesong, vil starte og introdusere heltefordeler. Dette er effektive måter å justere hvordan hver karakter spiller, ved å gjøre det mulig for spillere å gå opp i nivå i kamp og tjene opptil to ulåsbare fordeler som endrer hvordan den karakteren presterer. Vi har allerede blitt introdusert for et par eksempler, som inkluderer at Orisa enten får en barriere i stedet for Javelin Spin eller at Energy Javelin -kasteren oppgraderes slik at den beveger seg raskere og gjennomborer fiender. Torbjørn, derimot, vil kunne helbrede allierte med hammeren sin eller fylle på ammunisjonen til pistolen sin når han aktiverer Overload.

Når vi snakker om frynsegoder, sier Blizzard at den første i en kamp vil være mer mindre, mens den andre vil være "gameplay-shifting", med et eksempel inkludert Torbjorn som kan feste tårnet sitt til vegger eller tak. Perks vil til og med være til stede når Overwatch League kommer tilbake neste uke, noe som betyr at vi snart får se hvordan proffer tester funksjonen.

Season 15 vil da bli støttet av et nytt konkurransedyktig år, et Le Sserafim -samarbeid, en utvidelse av 6v6-modusen som nå tilbyr hurtigspill og konkurransedyktig, og også en full sirkelbeslutning som ser loot boxes komme tilbake, og tilbyr flere måter å tjene kosmetikk på ved å tjene dem ukentlig eller fra arrangementer, eller via gratis eller betalte kamppassspor.

Som per Season 16, dette vil også være en stor en, da det vil se inkluderingen av karakteren Freja, som tilsynelatende er en skadehelt som bruker en armbrøst og kan bruke en bola og vindopptrekk for å nå forhøyede områder. Hun vil også få en testfase innen Season 15.

Megatillegget for Season 16 er derimot Stadium. Dette blir en heftig best-av-syv-modus der spillerne tjener mynter etter hver runde som gjør det mulig for dem å tilpasse og endre hvordan karakterene deres spiller videre. Blizzard lover at "Stadium er fullpakket med transformerende krefter og strategiske møter som forbedrer heltefantasien utover alt vi har gitt ut, med fokus på å la deg spille slik du vil." Modusen vil ha et nytt brukergrensesnitt som gjør det mulig for spillere å kjøpe disse oppgraderingene på en tydelig og strømlinjeformet måte, og mens Stadium bare kommer med 14 kjernehelter og en samling kart og moduser, vil den stadig utvides i fremtiden.

Season 16 vil da også bli forbedret med helteforbud, ytterligere samarbeid, Dokiwatch skins og ekstra kosmetikk.

Season 17 vil være en mer dempet sesong, for selv om den vil bringe det nye Flashpoint -kartet Aatlis og en sjanse til å teste den neste helten, vil den ellers bli fremhevet ved å tilby kartavstemning og ekstra kosmetiske alternativer.

Så kommer den siste sesongen som Blizzard ertet, Season 18, som vil se ankomsten av helten Aqua. Den 44. Overwatch helten blir fortsatt holdt under omslag for det meste, men vi er lovet: "Aqua er en kinesisk helt, med vannbaserte evner som kan manipulere slagmarken med en innovativ spillestil. Vi vil avsløre flere detaljer om Aqua før lanseringen i sesong 18."

Hva synes du om retningen Overwatch 2 tar i 2025? Se hele veikartet for 2025 nedenfor.