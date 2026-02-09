Blizzard gir en oppdatering om en Hearthstone-konsollport: "Vi vet at det er mulig"

HQ

Til tross for å være en stor hit på PC og mobile enheter, har Hearthstone aldri tatt spranget til konsoller. Selv om du kan argumentere for at kortkampmekanikken ikke iboende passer til kontrollerbasert spill, gjør oppsettet av en Nintendo Switch med berøringsskjerm og til og med musekontroller på Switch 2 sikkert plattformen til en fast utfordrer for Hearthstone? Likevel har Blizzard ennå ikke delt noe mer på denne fronten.

Som en del av vår nylige tur til Irvine, California for å besøke Blizzards hovedkvarter, hadde Gamereactor muligheten til å sette seg ned med utøvende produsent Nathan Lyons-Smith, hvor vi snakket kort om hvorvidt Hearthstone kunne komme til konsoller, og til og med ha dedikerte versjoner for den stadig større mengden håndholdte PC-enheter og mer hjemmekonsollutstyrte stasjonære systemer som Steam Machine.

Lyons-Smith fortalte oss: "Ingenting å kunngjøre nå." Men han fortsatte med å forklare: "Det er et investeringsnivå som vi må gjøre for å få det til å skje. Først og fremst når det gjelder brukergrensesnitt og brukeropplevelse, og å sørge for at det er veldig naturlig å spille et kortspill på disse plattformene. Jeg vet at det er mulig, Duels of the Planewalkers fra Magic for mange år siden var helt herlig, så jeg vet at vi kan gjøre det. Det handler om det er nok spillere der, utover bare hvem som kommer til å ta frem telefonen eller nettbrettet sitt. Det har vært så spennende å se det segmentet av markedet vokse, slik at vi kan si: "Ja, la oss gjøre dette."

