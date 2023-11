Blizzard har avslørt de tre neste World of Warcraft-utvidelsene.

Blizzard avslørte ikke én, ikke to, men tre utvidelser til World of Warcraft på BlizzCon 2023. Alle disse tre utvidelsene henger sammen og vil inngå i en større historie som heter World of Warcraft: The Worldsoul Saga.

Den første utvidelsen heter The War Within og skal etter planen lanseres på en ikke fastsatt dato i 2024. De to andre utvidelsene i The Worldsoul Saga heter Midnight og The Last Titan. Under presentasjonen på World of Warcraft beskrev kreativ leder Chris Metzen utvidelsen som "kulminasjonen av de første 20 årene av historiefortellingen vår".

I den offisielle beskrivelsen av The War Within står det: "Forbered deg på å stige ned under Azeroths overflate for å utforske underjordiske verdener fulle av skjulte underverker, gjøre deg fortjent til tilliten til den nye allierte rasen Earthen og møte en eldgammel ondskap som lurer i mørket."

Du kan ta en titt på traileren for The War Within nedenfor: