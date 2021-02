Blizzard har flere Warcraft-mobilspill under utvikling

Du ser på Annonser

Etter den enorme fremgangen med Call of Duty Mobile virker det som at Activision Blizzard har blitt gira på å bruke sine populære varemerker til å lage mobilspill. Nå virker det som at det er Warcrafts tur.

Ja, vi har allerede Hearthstone, men det er bare begynnelsen. I sammenheng med deres kvartalsrapport (via IGN) sa nemlig den høyeste sjefen, Bobby Kotick, at det finnes "flere" Warcraft-baserte "free to play"-spill under utvikling:

"In our Warcraft franchise, we intend to deliver more frequent premium content to sustain and expand the World of Warcraft community. And we've made multiple, mobile, free-to-play Warcraft experiences and they're now in advanced development based on our franchise's beloved IP."