Blizzard har utestengt tusenvis av spillere i Diablo IV

HQ

Blizzard tar tydeligvis ingen fanger når de slipper banhammeren løs i Diablo IV, vi har ikke et eksakt tall på hvor mange som faktisk har blitt utestengt, men det sies å være tusenvis som på en eller annen måte har forsøkt å jukse seg gjennom spillet.

I flere tilfeller dreier det seg om online bugs som kan utnyttes til din fordel, et eksempel er den såkalte "Seasonal Exploit" der du kunne flytte store mengder gull og andre gjenstander mellom Eternal og Seasonal verdener.

Denne feilen ble rettet i versjon 1.1.1, og mange spillere som utnyttet feilen, har rapportert at de nå er utestengt. Noen av disse spillerne deler nå sine erfaringer på sosiale medier, noen hevder at de er uskyldige, mens andre rett og slett innrømmer at de utnyttet feilen til tross for at de var klar over risikoen.

Et problem med jukset er at det faktisk kan gå ut over uskyldige som for eksempel mottar masse gull fra noen som har utnyttet feilen og deretter blir utestengt. Det er ikke så morsomt, og Blizzard lukker heller ikke akkurat øynene for problemet.

Takk, Worldstone.io.