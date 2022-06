HQ

I går kunngjorde Proletariat plutselig at de har bestemt seg for å ikke slippe flere oppdateringer til Spellbreak og at serverne skal stenges i starten av 2023. Nå vet vi hvorfor.

Dean Takahashi hos VentureBeat avslører at Blizzard har kjøpt opp Proletariat og skal i all hovedsak sette de litt over hundre utviklerne til å jobbe på World of Warcraft i stedet.

Dette betyr selvsagt også at studioet blir en del av Xbox Game Studios og Microsoft om den avtalen godkjennes om noen måneder.