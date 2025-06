Blizzard krymper Bastion fordi auraen hans bokstavelig talt var for stor

HQ

Blizzard Blizzard har forsøkt å finne ut hvordan de skal balansere Bastion i årevis, og dette har inkludert mindre endringer og radikale redesign av evner og sett. Den neste justeringen er en modell, et trekk som vil redusere Bastions fotavtrykk, bokstavelig talt.

I den kommende sesong 17, Bastion er i ferd med å bli 10% mindre. Årsaken til justeringen er ganske enkelt å redusere karakterens karakter av å være en kulesvamp, ettersom den store modellen ble lagt merke til å være et mål av mange fiender, noe som betyr at en litt mindre modell burde øke hans overlevelsesevne ganske betydelig.

Blizzard forklarer endringen som følgende: "Vår favoritt muntre Omnic gjør massevis av skade, men den rene størrelsen på karaktermodellen hans gjør ham vanskelig å spille i mange situasjoner. Bastion sliter med overlevelsesevnen selv om han har den største helse- og rustningspoolen av alle skadehelter."

Den fortsetter: "Bastions størrelse vil bli redusert med 10% når sesong 17 lanseres for å gi ham et overlevelsesløft. Selv om det ikke er den mest jordskakende endringen som noensinne har rammet Overwatch, er det et bevis på de mange forskjellige måtene vi kan endre og balansere spillet for hver helt.

Ellers bemerker Blizzard at sesong 17 bare vil inneholde flere mindre helteendringer og balanse, inkludert til den ødeleggende Freyja, Junker Queen, Pharah, og Lifeweaver. Alt dette vil bli en realitet fra 24. juni.