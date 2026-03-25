Blizzard legger frem tidsplanen for de ulike etappene i Overwatch World Cup

Vi vet at BlizzCon 2026 vil inneholde den store tilbakekomsten av Overwatch World Cup, en stor turnering der vi får se de beste nasjonene konkurrere på scenen for retten til å bli kronet til verdensmester. Med dette i bakhodet er du kanskje nysgjerrig på hvordan tidsplanen ser ut for de forskjellige delene av kvalifiseringsprosessen, og i så fall har Blizzard nå lagt dette ut i en nyttig grafikk.

Noen regioner har allerede begynt kvalifiseringsarbeidet, ettersom online Conference Cup allerede har funnet sted for regionene Asia og Amerika. EMEA vil følge mellom 17. og 19. april.

Etter dette vil det være kvalifiseringskamper på nett, med Asias planlagte 29.-31. mai, og EMEA og Amerika begynner sin aksjon mellom 6.-7. juni og 13.-14. juni. Etter dette kommer gruppespillet i Sør-Korea, der alle regioner deltar i et personlig arrangement mellom 21. og 23. august. Så kommer det store, avgjørende øyeblikket, når de kvalifiserte lagene reiser til BlizzCon i Anaheim i USA for den personlige finalen mellom 12. og 13. september.

Du kan se alt dette i den nyttige tidslinjegrafikken nedenfor.