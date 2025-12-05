Blizzard leter etter en ny Overwatch kreativ direktør for å lage det "neste tiåret" av lore for helteskytteren

HQ

Om mindre enn seks måneder vil Overwatch faktisk feire sitt 10-årsjubileum, ettersom det originale spillet (som egentlig ikke er mye forskjellig fra oppfølgeren) debuterte i mai 2016. Med den milepælen i vente lurer du kanskje på hva som er neste steg for Overwatch, og hva Blizzards store planer er for helteskytespillet?

I en ny stillingsutlysning på Blizzards nettsted avsløres det at utvikleren leter etter en kreativ direktør for Overwatch -franchisen, en dyktig person med over ti års erfaring innen kreativ retning, som kan bli med i prosjektet og "lage det narrative veikartet for det neste tiåret med Overwatch, forme de emosjonelle buene, tematiske pilarene og utviklende myter som vil lede historiefortellingen på tvers av spill, film, publisering og transmedia."

Jepp, du leste det riktig, Blizzard ser aktivt på hvordan den kan fortsette å utvide Overwatch i minst det neste tiåret, med personen som går inn i denne rollen må være en "leder med en dristig kreativ stemme, en dyp forståelse av verdensbygging og karakterdrevet historiefortelling, og evnen til å samarbeide med tverrfaglige partnere for å levere emosjonelt resonerende, globalt inkluderende historier som gjenspeiler hjertet av Overwatch: håp, heltemot og kraften i en forent verden."

Personen vil også få i oppgave å "forme hjertet av et univers som feirer optimisme, heltemot og global forbindelse, og bygge historiene som vil inspirere neste generasjon av helter."

Det som ikke er klart, er om dette vil bety at nye Overwatch -prosjekter er i horisonten, eller om vi bare kan forvente at Overwatch 2 vil vokse og vokse, selv om det sistnevnte virker mer sannsynlig ettersom innlegget forklarer at det legges vekt på "den pågående utviklingen av eksisterende helter og introduksjonen av nye med rike bakgrunnshistorier og autentiske stemmer."