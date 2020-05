Blizzard ønsker tilsynelatende at Daisey Ridley skal spille Tracer i en Overwatch-film

Du ser på Annonser

Via den seneste Star Wars-trilogien, som nå er avsluttet, har skuespilleren Daisey Ridley blitt ett av Hollywoods hotteste navn, men noe tyder på at hun velger sine prosjekter med større omhu enn normalt, for det er ikke mye hun har vært med i ved siden av Star Wars.

Men tilsynelatende kan det hende at hun vil være med i en kommende film basert på Blizzards Overwatch. En rekke kilder, som tidligere har hatt korrekt innsikt i filmbransjen, har fortalt We Got This Covered at Blizzard jobber på å filmatisert Overwatch sammen med Legendary, og her ønsker de angivelig at Ridley skal spille en av hovedrollene som Tracer.

Både Ridley og Tracer er fra London, og har begge engelsk aksent som resultat, og man kan godt forestille seg at Ridley rent visuelt kunne fungert som Tracer. De samme kildene har fortalt at filmen vil være en blanding av live-action og animasjon, hvor blant annet Bastion og Winston er animerte.