Blizzard samarbeider med Nexon for å støtte Overwatch i Korea

Mens vi i Vesten anerkjenner Blizzard som selskapet som leder utviklingen og utgivelsen av Overwatch, har dette ikke alltid vært tilfelle i Asia. I Kina var det for eksempel en lang periode der NetEase sto for utgivelsen av spillet, noe som førte til at kinesiske spillere ble sittende igjen med svarteper da avtalen mellom de to selskapene opphørte. Nå vil Korea oppleve en lignende type avtale.

Det har blitt avslørt at Nexon og Blizzard slår seg sammen, og det koreanske selskapet skal håndtere utgivelsen og live-tjenesten til Overwatch på det koreanske markedet. Blizzard vil fortsatt lede utviklingen av spillet, noe som betyr at eventuelle oppdateringer vil ha en globalt delt rekkevidde, men Korea vil ha en ny publiseringsleder på prosjektet.

Som per årsaken til dette, forklarer et blogginnlegg (etter oversettelse) :

"Dette partnerskapet kan beskrives som et samarbeid som kombinerer Blizzards Overwatch -teamets globale kreative visjon og utviklingsledelse med Nexons avanserte ekspertise innen live-tjenesteoperasjoner, PC bang-økosystemet og community management i Korea.

"Gjennom dette samarbeidet tar begge selskapene sikte på å forbedre opplevelsen av å være en del av det koreanske PC Overwatch -fellesskapet ved å tilby forbedrede opplevelser og fellesskapsprogrammer med koreansk tema, og ved å utvide mulighetene for spillere til å komme i kontakt med spillet og hverandre på nye måter."

Den ekstra haken er at dette bare vil gjelde PC-versjonen (ikke Team) av Overwatch i regionen, men at fordelen vil inkludere "mer innhold med fokus på Korea", bedre lokalisering og styrket partnerskap.