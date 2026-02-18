Blizzard ser ut til å endelig ha knekt Overwatchs progresjonsfeil, lover belønninger for de berørte

HQ

Lanseringen av Overwatchs første sesong i 2026 har blitt skjemmet av en stor feil. En enorm progresjonsfeil har infisert spillet, noe som gjør at spillerne ikke kan utvikle Talon x Overwatch hendelsespass, tjene visse Battle Pass-belønninger eller til og med få Competitive Points. Spillet fungerte ellers som tiltenkt, men de mange belønningene som ble tilbudt ble ikke delt ut som forventet.

Denne feilen har forårsaket problemer i rundt fem dager, men det ser ut til at Blizzard endelig har funnet en måte å knuse den på. I et foruminnlegg bekreftes det at en løsning blir rullet ut for å fjerne den irriterende feilen, med de berørte (bokstavelig talt alle som spilte siden forrige helg) som skal belønnes for sine problemer med følgende godbiter.



12 Base Lootbox



1 Episke lootboxes



1 Legendarisk lootbox



2 VO-linjer (Sojourn, Emre)



2 vanlige titler (Overwatch, Talon)



1 Våpensjarm (Overwatch)



1 navnekort (Emre)



Disse belønningene kan ta noen dager å ankomme, og Blizzard gjør oppmerksom på at noen kan få belønningene sine raskere enn andre. På samme måte, siden feilen i utgangspunktet drepte den første uken av Talon x Overwatch -arrangementet, blir utfordringene for å fullføre passet senket for å sikre at folk som vil ha titlene og full belønning fortsatt kan få dem som planlagt. Dette vil skje i tråd med midtsesongoppdateringen om noen uker, og om hvordan ting endres, forklarer Blizzard.



Strike Commander: Fullfør 8 Overwatch hendelsespass → Fullfør 7 Overwatch hendelsespass



Lupine Imperator: Fullfør 8 Talon-arrangementspass → Fullfør 7 Talon-arrangementspass



Derfor vil kravet for Double Agent-utfordringen nå bare kreve 14 passeringer i stedet for de opprinnelige 16



Ble du nylig rammet av denne feilen i Overwatch?