Blizzard skisserer planer for å forbedre Overwatch 2 Ranked

Blizzard har lovet å forbedre matchmaking- og rangeringsmodusene for Overwatch 2 fra og med den kommende Season 3. Med dette i tankene har utviklerne kunngjort hvordan noen av disse endringene vil se ut, alt som en del av den nyeste utviklerbloggen.

Vi blir fortalt at de er "klare over noen av problemene spillerne har med competitive og matchmaking", og at de vil takle dette ved å redusere mengden spill du trenger for en rangeringsendring fra Season 3. Dette vil være ned fra syv til fem seire, og vil også nedjusteres fra 20 til 15 tap, avhengig av hva du ender opp med å nå først.

For å legge til dette vil det være en samling av rolleendringer som gagner hver av de respektive rollene, sannsynligvis for å oppmuntre flere til å dykke inn og prøve den elendige Support-rollen en liten stund.

Dette ser ut til å være alle endringene som Blizzard har planlagt for Season 3, ettersom blogginnlegget sier at Season 4 vil inneholde ytterligere justeringer, inkludert "tilleggsinformasjon om dine nåværende gevinster og tap på konkurranseoppdateringsskjermene" og "langsiktige funksjoner og oppdateringer for både matchmaker og konkurransepregede spillmoduser".