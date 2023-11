Blizzard snakker om å bringe World of Warcraft til konsoller "hele tiden".

HQ

Forrige helg var en stor helg for Blizzard og World of Warcraft fans, da den kaliforniske utvikleren løftet på sløret for de neste tre utvidelsene til det elskede MMORPG-spillet. Den første kommer neste år, og Blizzard fortalte også litt om hvorvidt de har tenkt å bringe World of Warcraft til konsollene i det hele tatt.

I en samtale med GamesRadar uttalte World of Warcraft s visepresident og utøvende produsent, Holly Longdale: "Selvfølgelig! Ja, vi snakker om det hele tiden."

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt dette betyr at det i utgangspunktet er mulig og plausibelt å bringe World of Warcraft til konsollspillere, og om det er noen tekniske problemer som hindrer MMO-en i å debutere på konsoller, legger Longdale til: "Vel, det kommer an på hvem du spør. Jeg tror ikke det er det, for å være ærlig. Jeg tror vi er ganske godt posisjonert, og det er på en måte derfor vi snakker om det."

Longdale fortsetter: "Akkurat nå fokuserer vi på Worldsoul Saga. Men hvis det dukker opp, vil vi se på ting på nytt, men vi har nok å gjøre akkurat nå".

