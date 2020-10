Blizzard tilbyr pengene tilbake for World of Warcraft: Shadowlands-forhåndsbestillinger

Du ser på Annonser

World of Warcraft: Shadowlands så ut til å bli en av oktobers større PC-utgivelser, men nylig valgte Blizzard å utsette spillet til et ubestemt tidspunkt senere på året.

Nå tilbyr utvikleren også en refundering til de som føler for det. Det skriver flere brukere på Reddit, hvor man også kan se den e-posten Blizzard har sendt ut til forhåndsbestillende kunder:

"During this additional time, we'll be focusing on further polishing the overall experience, as well as fine-tuning and balancing aspect of the endgame - helping ensure what's waiting for you on your journey into the Shadowlands meets our high standards and your high expectations. We think you'll enjoy the expansion even more as a result of the extra work, but we understand if you're disappointed by the wait - if you'd prefer a refund please visit our Customer Support Site"

Det virker som et fornuftig trekk av Blizzard, som kan legge en demper på eventuell ulmende misnøye, selv om det tvilsomt er mange lojale spillere som faktisk kommer til å kreve pengene tilbake uansett.