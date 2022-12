Blizzards kommende overlevelsesspill har nå et dobbelt så stort utviklingsteam

HQ

Vi vet allerede at Blizzard jobber hardt med en helt ny fantasy-serie, som er den første nye serien siden Overwatch ble lansert i 2016. Mer spesifikt er det et overlevelsesspill i en åpen verden, og det har tydeligvis skjedd mye med dette prosjektet siden det ble annonsert i januar.

I et nytt blogginnlegg skriver Blizzard-sjef Mike Ybarra at antallet ansatte i teamet bak prosjektet har mer enn doblet seg det siste året, noe som sannsynligvis indikerer at det nå er i full produksjon:

"Leading the team which is infusing this genre with Blizzard magic while crafting our first new IP since Overwatch. The team has doubled in size this year and we're looking to grow it even more in the new year!"

Det er imidlertid ikke kjent når vi får se det for første gang, men det har vært under utvikling i fem år allerede.