Blizzards kommende overlevelsesspill har vært under utvikling i fem år

For bare en uke siden meddelte Blizzard at de utvikler en helt ny spillserie, hvilket blir et høybudjsetts overlevelsesspill med fantasy-tema som skal slippes til PC og konsoll. Med tanke på at dette var første gangen vi offisielt hørte snakk om det, og det faktum at Blizzard pleier å ta seg god tid til utviklingen, antok vi at flere livstegn var langt, langt unna.

Men det viser seg at dette ikke nødvendigvis stemmer. Prosjektleder Craig Amai skriver følgende på Twitter om saken, komplett med en lenke til Blizzards annonsering av det nye prosjektet:

"Once upon a time this dream project was humble pitch deck on my desktop. Now it's a team full of caring and passionate people sharing a vision I couldn't be prouder to be part of."

Om du tar en titt på hans LinkedIn-profil kan du se at han har jobbet med dette hemmelige spillet siden juli 2017. Det betyr at det har vært under utvikling i nesten fem år allerede. Selv om ulike stadier av pre-produksjon absolutt ikke er det samme som full produksjon, innebærer det forhåpentligvis at vi ikke trenger å vente urimelig lenge for å få vite mer om dette mystiske prosjektet.

