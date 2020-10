Blitt lei av nusselige øyer i Animal Crossing, kontrastfylte farger i Fall Guys og vakre toner i Ori and the Will of the Wisps? Da er det enda godt at Doom Eternal sin første utvidelse, The Ancient Gods - Part One, endelig er klar for nedlastning. Dette bare må feires med en lanseringstrailer som gjør det klart at vi har både nye demoner, heftig musikk og mye blod i vente.

