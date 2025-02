Bloober Team utvikler et nytt spill basert på en Konami-IP

HQ

Med tanke på den kritiske og kommersielle suksessen som var Silent Hill 2 Remake, har vi ventet på å høre om hvordan Konami og utvikleren Bloober Team vil fortsette sitt tydeligvis fruktbare partnerskap. Vi har nå en veldig god idé om hva dette vil bli.

Bloober Team har avslørt at de har forlenget samarbeidet med Konami, en avtale som innebærer at teamet skal jobbe med et "nytt spill basert på Konamis IP". Det er faktisk alt vi egentlig vet om hva dette spillet vil være akkurat nå, noe som betyr at det ikke er noen informasjon om det vil se Bloober Team tilbake til Silent Hill franchise eller på vei andre steder. Den fulle ordlyden legger ganske enkelt til :

"Selv om detaljer om prosjektet forblir et mysterium, bekreftes det at spillet vil være basert på Konamis intellektuelle eiendom. Konami vil fortsette som både utgiver og rettighetshaver til spillet."

Ellers uttalte Bloober Teams administrerende direktør Piotr Banieno følgende om denne utvidelsen av partnerskapet :

"Samarbeidet vårt med Konami har vært utrolig fruktbart, og suksessen til Silent Hill 2 taler for seg selv. Ved å dele kunnskap og erfaring har vi vært i stand til å skape en produksjon av høy kvalitet sammen. Vi kan selvfølgelig ikke avsløre for mange detaljer på nåværende tidspunkt, men vi er sikre på at fansen kommer til å bli like begeistret for samarbeidet som vi er. Vi gleder oss til å dele noe helt spesielt med spillerne når tiden er inne."

Hva håper du at denne utvidelsen av samarbeidet vil føre til?