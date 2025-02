Bloodborne copium blir pustet igjen etter at Sony tar ned 60fps mod

HQ

Siden verken Sony eller FromSoftware tilbyr oppdateringer til Bloodborne, har fansen tatt det på seg å bringe PS4-klassikeren opp til mer moderne standarder, for eksempel å inkludere en 60fps-modus for spillet.

Denne modifikasjonen, som ble utgitt i 2021, viste seg å være svært populær. Men mange år senere ser det ut til at Sony ikke vil ha det lenger, ettersom det utstedte skaperen Lance McDonald en DMCA-takedown, som han overholdt.

"I dag mottok jeg et DMCA-varsel på vegne av Sony Interactive Entertainment som ba om at jeg fjernet lenker til oppdateringen jeg la ut på internett, så jeg har nå gjort det," forklarte McDonald via Twitter / X (først oppdaget av Eurogamer). Noen har allerede hentet modulen tilbake via sine egne opplastinger, og andre har påpekt hvordan du fremdeles kan spille Bloodborne med 60 bilder per sekund via en emulator hvis du ønsker det.

Noen tror at denne takedown kan føre til at noe offisielt blir kunngjort fra Sony. Vi nærmer oss 10-årsjubileet for Bloodborne-utgivelsen, men med tanke på hvor mange ganger fansen har fått håp bare for å få dem knust på steinene, vil vi ikke røre gryten denne gangen.