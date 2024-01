Blue Eye Samurai får minst tre sesonger

Blue Eye Samurai har blitt litt av en hit på Netflix siden lanseringen i forrige måned. Historien følger en sverdkvinne av blandet rase på jakt etter hevn. Den har blitt sammenlignet med Kill Bill og Clint Eastwood-filmer, og seerne har fått lyst på mer.

I en samtale med ScreenRant har en av seriens skapere, Michael Green, fjernet frykten for at dette skulle være en serie som er over. "Sesong to har en godkjent disposisjon. Innerst inne ønsker vi å fortelle minst tre, fire sesonger. Vi kjenner slutten på denne historien. Vi vil gjerne fortsette", sier han.

"Vi vet nøyaktig hvor dette går i fremtiden. Vi håper bare at publikummet for originalt innhold dukker opp og gjør det nødvendig å fortsette historiefortellingen."

Det ble også nevnt en spin-off-serie som involverer Ringo, men det ble ikke sagt så mye mer om den saken.

Har du sett Blue Eye Samurai?