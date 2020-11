Bluepoint vurderte å inkludere en lettere vanskelighetsgrad i Demon's Souls

Du ser på Annonser

Det er nok på sin plass å si at den høye vanskelighetsgraden er en integrert del av Souls-serien. Skrur man ned på vanskelighetsgraden vil spillene miste en stor del av deres identitet. Likevel er det mange som ønsker at disse spillene får muligheten til å skru ned vanskelighetsgraden.

Bluepoint, som står bak PS5-remasteren av FromSoftwares ikoniske tittel, vurderte faktisk å introdusere en lavere vanskelighetsgrad. Dette forklarer spillets Game Director Gavin Moore til Washington Post, hvor han i samme slengen forklarer hvorfor de endte med å ikke introdusere en Easy Mode likevel:

"This project remakes the work of another development team. While we've made some changes, our core driving mantra has always been to preserve the spirit and intent of the original creators. While we considered and discussed an easy mode, we ultimately decided it wasn't our place — merely being custodians for this amazing game — to add something that would fundamentally alter its balance."

Hva tenker du selv om å introdusere lavere vanskelighetsgrad til disse spillene?